رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پیامی با قدردانی از حضور حماسی و بی‌نظیر میلیون‌ها نفر از مردم شریف ایران، عراق و آزادگان جهان در آیین تشییع پیکر مطهر قائد شهید، همگان را به پاسداشت این وحدت کم‌نظیر و تداوم راه پرافتخار شهیدان فرا خواندند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، متن پیام آیت‌الله صادق آملی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ و شهیدپرور ایران، امت مؤمن و وفادار عراق، و آزادگان جهان که با دلی سوگوار و چشمی منتظر، در آیین عظیم تشییع پیکرِ مطهرِ قائدِ شهیدِ این مرز و بوم، حماسه‌ای بی‌مانند آفریدید، سلام و درود بی‌پایان خداوند بر شما باد.

آنچه در این روزهای اخیر در خیابان‌های تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد مقدس رقم زدید، نه فقط یک مراسم سوگواری، که حماسه‌ای درخورِ ثبت در تاریخ عزتِ اسلام و ایران بود.

میلیون‌ها دلی که در سوگِ رهبر شهید انقلاب، یک‌صدا و یک‌دل، بر سرِ عهدِ خویش با ولایت و شهادت، ایستادگی کردند، پیامی روشن به جهانیان داشتند و آن اینکه ملتِ ایران و محورِ مقاومت، با تمامِ وجود، بر راهِ شهیدان و آرمان‌های حضرت آیت الله العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای، استوار و پابرجا هستند.

از شما ملتِ شریفِ ایران که با اشکِ حسرت و نگاهِ آسمانی، پیکرِ امام شهیدمان را بر دستانِ مهربانِ خویش در تهران، قم و شهر مقدس مشهد تا حرمِ رضوی بدرقه کردید، و از شما مردمِ نجیبِ عراق که در نجفِ اشرف و کربلایِ معلی، با میزبانیِ عاشقانه‌ٔ خود، پیوندِ ناگسستنیِ دو ملتِ هم‌پیمان و هم‌خون را به‌نمایش گذاشتید، و نیز از همهٔ آزادگانِ جهان که با حضورِ خویش در این آیینِ‌های باشکوه، ثابت کردید که شهادت، مرز نمی‌شناسد و مقاومت، جهانی است، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم.

این اتحادِ کم‌نظیر و انسجامِ ارزشمندی که در این روزها با حضورِ شما در صحنه، تجسمِ عینی یافت، بزرگ‌ترین سرمایهٔ نظام و عزتمندترین پاسخی است که به دشمنانِ این آب و خاک داده شده است. دشمنانی که در محاسباتِ خویش، خوابِ تفرقه و ناامیدی در دلِ این ملت را دیده بودند، اما امروز با چشمِ خویش نظاره‌گرِ دریایی از عشق، وفاداری و یکپارچگی هستند.

در این شرایط همهٔ ما وظیفه داریم تا این اتصالِ مبارک و وحدتِ ملی را که خونِ پاکِ شهیدان، آن را آبیاری کرده است، چونان گوهرِ گرانبهایی پاس بداریم و با اتکا به این سرمایهٔ عظیم، ایرانِ اسلامی را در مسیرِ عزت، اقتدار و پیشرفت، همچنان پیشرو و استوار نگه داریم.

از خداوندِ متعال، برای قائدِ شهیدمان، علوّ درجات و همنشینی با اولیاءالله، و برای شما ملتِ بزرگوار ایران، برادران عراقیمان و همهٔ آزادگانِ جهان، توفیقِ روزافزون و عزتِ مضاعف مسئلت دارم.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

صادق آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام