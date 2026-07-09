به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم با چشمان اشکبار، اما قلب‌هایی مصمم، وداعی تاریخی را در جوار بارگاه امام هشتم شیعیان به نمایش گذاشتند.

مردم عزادار از استان‌های مختلف و حتی کشور‌های خارجی به مشهد مقدس سفر کردند تا «آقای شهید ایران» را برای همیشه به آرامگاه ابدی در حرم شمس الشموس مشایعت و تشییع کنند.

امروز مشهد الرضا، نه قلب ایران که قلب یک جهان در سوگ و وصال رهبر شهید انقلاب اسلامی می‌تپید.

مردم با فریاد‌های «لبیک یا خامنه‌ای» و «یا حسین»، نشان دادند که راه رهبر شهید، تا ابد ادامه دار است و آنان تا آخرین قطره خون، پای این پیمان ایستاده‌اند.