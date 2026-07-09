

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام مجلس خبرگان رهبری بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»

ملت شریف، بصیر و مبعوث شده ایران اسلامی!

سلام و درود خداوند بر شما

اراده الهی بر آن تعلق گرفت که سکاندار حکیم انقلاب اسلامی، مجاهد خستگی‌ناپذیر و مقتدای مستضعفان و آزادگان جهان، پس از عمری مجاهدت مخلصانه، به خیل عظیم انبیاء و اولیای الهی و شهدای والامقام بپیوندد و پیکر مطهر و روح ملکوتی‌اش با بدرقه تاریخی امت واحده و سرافراز ایران و عراق در جوار حضرت علی بن موسی الرضا (صلوات الله و سلامه علیه) آرام گیرد.

قلم و زبان از توصیف اقیانوس بیکران حضورتان قاصر است؛ حضوری که با خلق حماسه بی‌نظیر مردمی در بدرقه ضداستکباری‌ترین رهبر جهان حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس سره الشریف)، به خلق حماسه‌ای ماندگار و بی‌بدیل در طول تاریخ انجامید و برگ زرین دیگری بر افتخارات این سرزمین و امت اسلامی افزود.

گام‌های استوار و چشم‌های اشک‌بار شما در این رویداد عظیم، تنها یک آیین تشییع و تجلیل نبود؛ بلکه برگی از تاریخ، رزمایش اقتدار ملی، ترسیم کننده پویایی اصل ولایت مطلقه فقیه، نابودگر توطئه‌های دشمنان قسم‌خورده اسلام و انقلاب اسلامی و والاترین تجلی وحدت ملی و پیوند امت و امامت بود.

این حضور پرشور، عهدی دوباره با آرمان‌های معمار کبیر انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی (قدس سره) و بیعتی آگاهانه و استوار با رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) بود.

در این بدرقه و تشییع تاریخی، مشت‌های گره‌کرده و پرچم‌های سرخ خون‌خواهی و انتقام از آمران و عاملان این جنایت غیر قابل بخشش به عنوان نماد بیعت و استمرار راه امام شهید امت در کنار خروش میلیونی شما، پیام روشنی برای اتاق‌های فکر استکبار و صهیونیسم جهانی داشت؛ که خون شهیدان به ویژه خون پاک این شهید مظلومِ مقتدر هرگز به فراموشی سپرده نخواهد شد و پرچم مقاومت تا تحقق وعده الهی برافراشته خواهد ماند.

امنای امت در مجلس‌خبرگان‌رهبری به عنوان برادران دینی و سربازان نظام و ولایت با سجده شکر به درگاه خداوند منان به پاس نعمت وجود چنین ملتی بصیر، در برابر عظمت شما مردم انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی سر تعظیم فرود می‌آورند و با تمام وجود از حضور حماسی، همدلی و پایمردی تک‌تک شما برادران و خواهران ایمانی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و همه‌ی اقشار و اصناف جامعه سپاسگزاری می‌نمایند.

همچنین مراتب قدردانی خود را از تلاش‌های شبانه‌روزی مسؤولان اجرایی، نیرو‌های امنیتی، نظامی، انتظامی، امدادی، گروه‌ها و نیز مواکب خودجوش مردمی در برگزاری باشکوه مراسم‌های متعدد در شهر‌های تهران، قم و مشهد مقدس و همچنین اعتاب مقدسه عراق و نیز از رسانه ملی که تصاویری روشن از این اندیشه بلند و حضور تاریخ‌ساز را به جهان مخابره کردند، ابراز می‌دارند.

از درگاه خداوند متعال برای آن روح قدسی علو درجات، و برای شما ملت همیشه در صحنه، مجد و عظمت روزافزون و توفیق همگان را در پیمودن صراط مستقیم ولایت مسألت دارند.

اَللّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَجَ وَ الْعافِیَةَ وَ النَّصْرَ

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته