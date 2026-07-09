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مدیر درمان تأمین اجتماعی استان خوزستان با گرامیداشت از عزم جدی این مدیریت برای ارتقای کیفی خدمات درمانی و تحقق طرحهای تحولآفرین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر آرتیکاس یزدانپناه با گرامیداشت هفته تامین اجتماعی از ۱۹ تا ۲۵ تیرماه، سازمان تأمین اجتماعی را پشتوانهای برای توسعه عدالت اجتماعی دانست و اظهار داشت: با تکیه بر ظرفیتهای موجود و در سایه اقتصاد مقاومتی، مسیر تحول در بخش درمان را با مشارکت شرکای اجتماعی و کارکنان سازمان هموار کردهایم.
وی با اشاره به برنامههای راهبردی این سازمان، بر رویکردهایی چون نوآوری در اطلاعرسانی برای ارتقای شفافیت، پیشروی در تحول دیجیتال و ارائه خدمات هوشمند و صیانت از ذخایر بیننسلی تأکید کرد و افزود: هدف نهایی ما بهبود مستمر خدمات سلامت و ایجاد آرامش برای بیمهشدگان است.
دکتر یزدان پناه در ادامه از تلاشهای جهادی تمامی کادر درمان اعم از پزشکان، نیروهای درمانی و پشتیبانی در مراکز درمانی جهت فراهم آوردن آرامش و رضایت بیماران تجلیل کرد و با اشاره به نقش حساس معاونت خرید راهبردی و اسناد پزشکی در تأمین رضایت بیمهشدگان در مراکز طرف قرارداد و تقدیر از زحمات کادر کمیسیونهای پزشکی در صیانت از اموال سازمان و صیانت از حقوق مراجعین، تصریح کرد: مدیریت درمان استان با تمام توان و با بهرهگیری از حداکثر ظرفیتهای درمانی، در مسیر ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت بازنشستگان، مستمریبگیران و بیمهشدگان گام برمیدارد.
مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان در پایان هفته تأمین اجتماعی را به تمامی بیمهشدگان، بازنشستگان ،کارفرمایان و مردم شریف استان تبریک گفت و تداوم توفیقات همکاران خود را در مسیر خدمترسانی بیمنت به جامعه هدف مسئلت کرد.