امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

حماسه تشییع، آتشی بر خرمن عملیات روانی دشمن

چرا ماشین جنگ روانی دشمنان از اشک‌ها و وحدت ایران و عراق به وحشت افتاده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۸- ۲۲:۳۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بار دیگر نقض آتش‌بس
بار دیگر نقض آتش‌بس
۱۴۰۵-۰۴-۱۷
قم میزبان جان فدای ملت
قم میزبان جان فدای ملت
۱۴۰۵-۰۴-۱۶
پیکر مطهر قائد شهید امت به کربلا رسید
پیکر مطهر قائد شهید امت به کربلا رسید
۱۴۰۵-۰۴-۱۷
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب نمادی برای قدرت ایران
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب نمادی برای قدرت ایران
۱۴۰۵-۰۴-۱۶
خبرهای مرتبط

بازتاب تشییع پیکر تاریخی رهبر شهید

بازتاب گسترده مراسم وداع با رهبر شهید در رسانه‌های جنوب شرق آسیا

حضور میلیونی؛ بازتاب جهانی

بازتاب پنجمین روز تشییع قائد شهید امت در رسانه‌های دنیا

بازتاب جهانی حضور میلیونی در تشییع پیکر رهبر مجاهد شهید انقلاب

شبکه‌های اجتماعی پاکستان در سوگ رهبر شهید

خشم ترامپ ناشی از قدرت نرم ایران

برچسب ها: جنگ روانی دشمن ، تشییع پیکر ، رهبر شهید
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 