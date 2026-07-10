موکب وحدت در محور امین الله بجنورد پذیرای زائران و مسافران قائد شهید امت از استان‌هایی همچون مازندران، گلستان، اراک، زنجان و گیلان بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، شوق مردم از جای جای کشورمان برای حضوردر مشهد مقدس به منظور زیارت امام رئوف (ع) و شرکت در مراسم بدرقه و وداع باشکوه رهبر مجاهد شهیدمان، سبب شد موکب‌ها در خراسان شمالی با همه توان به مردم خدمت رسانی کنند. در این موکب‌ها اقوام مختلف با اتحاد و همدلی از زائران و عزاداران میزبانی می‌کنند.

در این موکب عاشقان شهید امت از ترک، تات، ترکمن و فارس خدمتی خالصانه و بی منت داشتند.

خدماتی همچون نوشیدنی‌های گرم و سرد غذای گرم، خدمات فرهنگی و امدادی به زائران آقای شهید ایران ارائه میشد.

موکب‌های استان تا ۲۰ تیر ماه پذیرای مسافران و زائران رهبر شهید انقلاب هستند.