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موکب وحدت در محور امین الله بجنورد پذیرای زائران و مسافران قائد شهید امت از استانهایی همچون مازندران، گلستان، اراک، زنجان و گیلان بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، شوق مردم از جای جای کشورمان برای حضوردر مشهد مقدس به منظور زیارت امام رئوف (ع) و شرکت در مراسم بدرقه و وداع باشکوه رهبر مجاهد شهیدمان، سبب شد موکبها در خراسان شمالی با همه توان به مردم خدمت رسانی کنند. در این موکبها اقوام مختلف با اتحاد و همدلی از زائران و عزاداران میزبانی میکنند.
در این موکب عاشقان شهید امت از ترک، تات، ترکمن و فارس خدمتی خالصانه و بی منت داشتند.
خدماتی همچون نوشیدنیهای گرم و سرد غذای گرم، خدمات فرهنگی و امدادی به زائران آقای شهید ایران ارائه میشد.
موکبهای استان تا ۲۰ تیر ماه پذیرای مسافران و زائران رهبر شهید انقلاب هستند.