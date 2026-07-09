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بارت دی ویور ضمن درخواست برای توقف حملات علیه ایران تأکید کرد: انتظار ترامپ برای مشارکت ناتو در این جنگ قابل توجیه نیست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نخستوزیر بلژیک با اشاره به ماده ۵ منشور ناتو – که دفاع جمعی را فقط در صورت حمله به یکی از اعضا الزامی میکند – گفت: این بند هیچ حقی برای همراهی با آمریکا در نقش «کشور مهاجم» ایجاد نمیکند.
بارت دی ویور افزود: جنگ علیه ایران باید متوقف شود، زیرا وضع کنونی به هیچ جایی نمیرسد و منافع همه کشورها در توقف فوری این درگیری است.
نخستوزیر بلژیک همچنین هشدار داد: ادامه جنگ علیه ایران فشار سنگینی بر اقتصاد جهانی وارد میکند.