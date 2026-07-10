طبق روال پنجشنبه‌ها، بسته خبری مرد میدان به معرفی شهید فیروز نقوی از روستای قلعه خان سملقان پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، اینجا روستای قلعه‌خان؛ جایی که خاکش با عطر غیرت عجین شده است.

اینجا مهدِ رویشِ مردانی است که در بهار جوانی، زمستان سخت دشمن را درهم شکستند.

امروز سراغِ قصه‌ای رفتیم از جنسِ نور؛ قصه سربازی که نامش نه تنها در شناسنامه، که در دفتر افتخارات این مرز و بوم، جاودانه شد.

فیروز نقوی، متولد اول شهریورماه ۱۳۴۶. او فرزند ارشد خانواده بود؛ همان فرزندی که تکیه‌گاه پدر شد.

فیروز در روزگاری که شور تحصیل در سر داشت، وقتی دید دست‌های پدر برای چرخاندنِ چرخِ زندگی، یاری می‌طلبد، قلم و کتاب را زمین گذاشت تا به یاریِ بازوانِ خسته پدر بشتابد.

تقدیرِ فیروز در هفتمِ آذرماه ۱۳۶۶ رقم خورد. در ارتفاعاتِ سخت و سهمگینِ سومار، همان جا که صدایِ گلوله‌ها، سمفونیِ ایثار می‌نواخت، او در قامتِ یک سربازِ شجاع، به ملکوتِ اعلی پرواز کرد.

فیروز رفت تا ما بمانیم و امنیتِ امروزمان را مدیونِ لبخندِ ناتمامِ او باشیم.