به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) که از یک هفته پیش برای مراسم وداع با رهبر شهید نصب شده و در این هفته، دوبار تغییر کرده بود، امروز ۱۸ تیر نیز به وداع ملت ایران با رهبر شهید پرداخت.

روی این دیوارنگاره علاوه بر طرح قبلی، پروانه‌هایی نیز ترسیم و نوشته شده است که نشان از مردم ایران است: «این چه شمعی است که جان‌ها همه پروانه اوست.»

طراح گرافیک این دیوارنگاره نیز همچون دیوارنگاره قبلی، دانیال فرخ است.