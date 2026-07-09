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در پی آخرین دیدار امت با امام شهید از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) که از یک هفته پیش برای مراسم وداع با رهبر شهید نصب شده و در این هفته، دوبار تغییر کرده بود، امروز ۱۸ تیر نیز به وداع ملت ایران با رهبر شهید پرداخت.
روی این دیوارنگاره علاوه بر طرح قبلی، پروانههایی نیز ترسیم و نوشته شده است که نشان از مردم ایران است: «این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست.»
طراح گرافیک این دیوارنگاره نیز همچون دیوارنگاره قبلی، دانیال فرخ است.