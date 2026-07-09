معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه نهضت مشروطه به عنوان یکی از مهمترین خاستگاه‌های هویت ملی در تاریخ معاصر ایران گفت: مشروطه نقش مهمی در شکل گیری سرمایه اجتماعی و تقویت انسجام ملی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، مرتضی محمدزاده در سومین جلسه هماهنگی برگزاری همایش گرامیداشت سالروز نهضت مشروطه با تاکید بر اینکه مخاطبان این همایش نباید صرفاً به حاضران در مراسم شامل پژوهشگران، صاحبنظران و علاقمندان به تاریخ مشروطه محدود شوند اظهار کرد:پیام ها، مفاهیم و دستاورد‌های نهضت مشروطه باید فراتر از فضای برگزاری همایش به عموم جامعه، به ویژه نسل نوجوان و جوان منتقل و به درستی تبیین شود تا زمینه آشنایی هر چه بیشتر آنان با ریشه‌های هویت تاریخی، ملی و فرهنگی کشور فراهم آید.

وی با اشاره به جایگاه نهضت مشروطه به عنوان یکی از مهمترین خاستگاه‌های هویت ملی در تاریخ معاصر ایران افزود:مشروطه نقش مهمی در شکل گیری سرمایه اجتماعی و تقویت انسجام ملی داشته است و بازخوانی آن می‌تواند به فهم بهتر ریشه‌های هویت ایرانی و تقویت همبستگی اجتماعی کمک کند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش رسانه‌ها در تبیین این رویداد تاریخی، گفت:رسانه‌ها باید با تولید برنامه‌های تخصصی، روایت‌های مستند و محتوای اثرگذار، پیوند نهضت مشروطه با مسائل و نیاز‌های امروز جامعه را برای افکار عمومی تبیین کنند. این هویت تاریخی در مقاطع حساس از جمله جنگ اخیر نقش خود را در تقویت همبستگی ملی و مقاومت اجتماعی به خوبی نشان داده است.

محمدزاده همچنین بر ضرورت برگزاری باشکوه این رویداد تاکید کرد و گفت: همایش سالروز مشروطه باید فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی آذربایجان و بازخوانی نقش این خطه در تحولات سرنوشت ساز کشور باشد.

در ادامه این نشست آخرین هماهنگی‌های اجرایی، محتوایی و پشتیبانی برای برگزاری هر چه بهتر این همایش بررسی شد و اعضای ستاد اجرایی گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش بینی شده در حوزه‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و پشتیبانی ارائه کردند.

همایش گرامیداشت سالروز نهضت مشروطه در دو محور علمی و آیینی برگزار خواهد شد و برنامه‌هایی از جمله نمایشگاه‌های تخصصی هنری و علمی، بازدید از موزه‌ها و خانه‌های تاریخی، بزرگداشت مفاخر و یادگاران مشروطه و نشست‌های علمی و پژوهشی با حضور صاحب نظران، با هدف تبیین ارزش‌های بنیادین این نهضت، افزایش آگاهی عمومی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی آذربایجان اجرا می‌شود.