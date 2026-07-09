سیده‌تکتم حسینی، شاعر، در بدرقۀ آقای شهید ایران، شعری سروده است.

تو زنده‌ای، تو نمردی، به سوی نور دویدی...

تو زنده‌ای، تو نمردی، به سوی نور دویدی...

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیده‌تکتم حسینی، شاعر، در بدرقۀ آقای شهید ایران، شعری سروده است.

شبیه باد بهاری چه بی‌دریغ وزیدی

تو از کدام دیاری؟ تویی که سرو رشیدی

چه فرق می‌کند اصلا که از کدام دیاری؟

چکید خون غیورت به هر کجا که رسیدی

جهان به تنگ که آمد، زمان جنگ که آمد

مگر کنار نشستی؟ مگر کنار کشیدی؟

اگرچه سخت شکستی، به پای عهد نشستی

تویی همان که به دنیا نداشت چشم امیدی

غریب زخم‌به‌تن تو، خروش بسته‌دهن تو

اگرچه مرد وطن، تو به غیر درد ندیدی

به غیر زخم نخوردی، به غیر داغ نبردی

تو زنده‌ای، تو نمردی، به سوی نور دویدی