رسانه‌های روسیه در ادامه بازتاب آیین‌های تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با ابراز شگفتی از جمعیت حاضر در مشهد مقدس به این رویداد پرداختند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خبرنگار تاس که با هدف پوشش خبری آیین‌های وداع با حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی به مشهد سفر کرده است، عصر پنجشنبه با مخابره عکس و فیلم‌هایی در گزارشی، جمعیت حاضر در این آیین را میلیونی توصیف کرد.

وی افزود: مراسم تشییع چندین کیلومتر در امتداد خیابان‌های مشهد ادامه داشت.

خبرنگار تاس افزود: خیابان سه کیلومتری امام رضا (ع) که به حرم - مقصد نهایی مراسم تشییع - منتهی می‌شود، از اوایل صبح مملو از جمعیت بود.

خبرگزاری روسی ریانووستی نیز در چند نوبت تصاویر اختصاصی خود از مشهد را در سایت و کانال تلگرامی خود منتشر کرد.

این رسانه دولتی روسیه گزارش داد: صد‌ها هزار نفر در خیابان امام رضا (ع) مشهد برای وداع با پیکر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای گرد هم آمدند و شعار‌هایی در حمایت از رهبری و انتقام از عاملان شهادت رهبر شهید ایران سر دادند.

روزنامه‌های ایزوستیا، کامرسانت، ودوموستی و شبکه‌های تلویزیونی روسیه که در مجموع بیش از ۲۰ فعال رسانه‌ای برای پوشش خبری آیین‌های وداع با رهبر شهید به ایران اعزام کرده بودند نیز گزارش‌های جداگانه‌ای از این رویداد‌ها منتشر کردند.