نماینده ولی‌فقیه در سپاه عاشورا با اشاره به حضور با شکوه مردم در آیین‌های وداع و تشییع امام شهید گفت:این حضور بی‌نظیر بیانگر جایگاه والای امام شهید در میان ملت‌ها و استمرار فرهنگ مقاومت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام سرایی در مراسم بزرگداشت قائد شهید امت اسلامی که در مصلی امام خمینی (ره) تبریز برگزار شد اظهار کرد:امام شهید، دوستدار خدا بودند و خداوند نیز ایشان را عزیز و محبوب گرداند. حضور میلیونی مردم از لحظه وداع تا آیین‌های تشییع و اقامه نماز در شهر‌های مختلف نشان‌دهنده جایگاه والای این شهید در میان امت اسلامی است.

وی با اشاره به نقش و جایگاه امام شهید امت اسلامی افزود:امام شهید در طول سال‌های مسئولیت و همچنین حضور مستمر در خط مقدم جبهه مقاومت، همواره در کنار رزمندگان اسلام بودند و در مسیر دفاع از اسلام و حمایت از مظلومان از هیچ تلاشی دریغ نکردند.

حجت‌الاسلام سرایی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم‌های تشییع گفت: این حضور عظیم، جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت‌های مسلمان با آرمان‌های شهدا و فرهنگ مقاومت بود.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه عاشورا با بیان اینکه مکتب شهدا، انسان‌های بزرگی را تربیت کرده است اظهار کرد: این مکتب شخصیت‌هایی همچون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید مهدی باکری را پرورش داده و مسیر عزت، ایثار و مقاومت را تداوم بخشیده است.

وی با تاکید بر اینکه امام شهید امت اسلامی جان خود را در راه اعتلای دین، دفاع از مظلومان و پاسداری از ارزش‌های اسلامی فدا کردند افزود:ایشان تا آخرین لحظه عمر، خود را وقف آرمان‌های اهل‌بیت (ع) و دفاع از امت اسلامی کرده بودند و در برابر دشمنان اسلام با صلابت ایستادند.

حجت‌الاسلام سرایی همچنین از شهدای جبهه مقاومت و شهید سید حسن نصرالله یاد کرد و گفت: فرماندهان و رزمندگان مقاومت با ایثار و جان‌فشانی، از آرمان‌های اسلام و امت اسلامی دفاع کردند و راه آنان همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به حضور مردم عراق در مراسم‌های مرتبط با قائد شهید امت اسلامی گفت: مردم نجف، کربلا و عشایر عراق با حضور گسترده خود، حمایت از جبهه مقاومت و مرجعیت شیعه را به نمایش گذاشتند و این حضور، پیام روشنی برای دشمنان داشت.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه عاشورا با تاکید بر ادامه راه شهدا اظهار کرد: ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواهان جهان راه شهیدان را ادامه خواهند داد و خون شهدا بی‌پاسخ نخواهد ماند.