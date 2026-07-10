معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از ثبت‌نام بیش از ۳۰۰ هزار نفر در سامانه سماح خبر داد و گفت: استان‌های تهران، خوزستان و خراسان رضوی تاکنون بیشترین تعداد متقاضیان حضور در راهپیمایی اربعین را به خود اختصاص داده‌اند.

استانهای تهران، خوزستان و خراسان رضوی پیشتاز نام‌نویسی اربعین

استانهای تهران، خوزستان و خراسان رضوی پیشتاز نام‌نویسی اربعین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج وزیارت؛ مرتضی آقایی، مسئول کمیته ثبت‌نام و اعزام ستاد مرکزی اربعین کشور گفت: تاعصر امروز بیش از ۳۰۰ هزار نفر با مراجعه به سامانه سماح، برای حضور در مراسم باشکوه اربعین حسینی ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به ترکیب آماری ثبت‌نام‌کنندگان افزود: ۵۹ درصد از متقاضیان را آقایان و ۴۱ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.

آقایی همچنین با بیان اینکه استان‌های تهران، خوزستان و خراسان رضوی به ترتیب بیشترین آمار ثبت‌نام در سامانه سماح را به خود اختصاص داده‌اند، از متقاضیان خواست فرآیند ثبت‌نام خود را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت تأکید کرد: همه زائران برای بهره‌مندی از خدمات پیش‌بینی‌شده در اربعین، از جمله پوشش بیمه‌ای و برنامه‌ریزی مناسب اعزام، لازم است از طریق سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.