«احمد الشمری» نماینده مجلس عراق تاکید کرد: با توجه به خطرات مداوم پیش رو، صحبت از تحویل سلاح مقاومت زود است و سلاح مقاومت تا زمانی که تهدید آمریکایی - صهیونیستی وجود دارد، باقی خواهد ماند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «احمد الشمری» در گفت‌و‌گو با خبرگزاری المعلومه عراق افزود: اگر فداکاری‌های مقاومت، نیرو‌های حشد الشعبی (بسیج مردمی) و نیرو‌های امنیتی عراق نبود، ما امروز در مجلس نبودیم و امنیت و ثباتی که کشور از آن برخوردار است، حاصل نمی‌شد.

او اظهار داشت: فداکاری‌های مقاومت و نیرو‌های حشد الشعبی در مقابله با تروریسم و تجاوز خارجی در حفاظت از عراق و حفظ حاکمیت آن، نقش داشته است.

نماینده مجلس عراق گفت که این فداکاری‌ها را نمی‌توان نادیده یا دست کم گرفت.

الشمری تاکید کرد: قبل از اینکه خطر آمریکا و رژیم اسرائیل از بین برود، نمی‌توان از تحویل سلاح مقاومت صحبت کرد، زیرا ادامه این تهدید‌ها مستلزم وجود عناصر قدرتی است که بتوانند از کشور محافظت کرده و از حاکمیت آن دفاع کنند.

پیشتر نیز «زهیر الجلبی» نماینده مجلس عراق از تلاش‌ها برای خلع سلاح مقاومت در این کشور در حالی که اشغال خارجی در خاک عراق ادامه دارد، انتقاد کرده بود.

الجلبی گفته بود که عراق همچنان یک کشور اشغال شده است، بنابراین انتظار اینکه مقاومت سلاح‌های خود را تحت چنین اشغالی زمین بگذارد، غیرمنطقی است. به ویژه اینکه طرف آمریکایی دائم برای خنثی کردن هرگونه تلاشی برای تقویت ارتش عراق و سایر نیرو‌های امنیتی و قابلیت‌های دفاعی تلاش می‌کند.

«کریم المحمداوی» نماینده مجلس عراق نیز ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ تحرکات انجام شده برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت عراق در مقطع کنونی منطقه را نادرست برشمرده و گفته بود که درخواست‌ها برای انحلال این گروه‌ها در این مرحله با توجه به درگیری‌ها و تنش‌های منطقه‌ای مداوم، با واقعیت امنیتی منطقه سازگار نیست.

او با بیان اینکه هرگونه تصمیم در این خصوص باید ماهیت چالش‌های امنیتی موجود را در نظر بگیرد، تاکید کرده بود که با توجه به چالش‌های امنیتی جاری و تنش‌های منطقه‌ای، درخواست‌ها برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت یا انحلال آنها در حال حاضر هیچ توجیه واقع‌بینانه‌ای ندارد.

این نماینده مجلس عراق گفته بود: مساله خلع سلاح در حالی مطرح می‌شود که منطقه هنوز شاهد درگیری‌ها و رویارویی آشکار است. گروه‌های مقاومت محدود به عراق نیستند بلکه در عرصه‌های مختلفی در حال مقابله با دشمنان صهیونیستی و آمریکایی هستند.

او افزوده بود که این گروه‌ها نمایانگر رویکرد مقاومتی با هدف مقابله با تهدیداتی هستند که مردم منطقه را هدف قرار می‌دهد و صحبت از انحلال یا خلع سلاح آنها در شرایط فعلی غیرقابل قبول است.