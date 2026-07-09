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آیین بزرگداشت آقای شهیدمان با حضور جمعی از بزرگان عشایر و جوانان در چوئبده آبادان برگزار شد،
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه موقت چوئبده در این مراسم گفت: رهبر شهید در قلب ملت ایران و همه مؤمنان ماندگار است
حجتالاسلام ناجی فرحانیراد، امام جمعه موقت چوئبده، در آیین گرامیداشت حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای که با حضور جمعی از بزرگان عشایر و جوانان در چوئبده برگزار شد، اظهار کرد: شخصیت بزرگی را از دست دادهایم، رهبر شهید، شخصیتی جهانی بود که در برابر استکبار ایستاد.
وی با اشاره به دشمنیهای آمریکا علیه ایران افزود: آمریکا همواره به دنبال تسلط بر ایران و بهرهبرداری از منابع این کشور بوده است و جنگهایی که علیه ملت ایران آغاز کرده، تنها در راستای تأمین منافع خود بوده است.
امام جمعه موقت چوئبده ادامه داد: امروز نزدیک به ۸۰ کشور در برابر ایران صفآرایی کردهاند و خواهان سقوط جمهوری اسلامی هستند، اما رهبر شهید ایران با شجاعت در برابر این استکبار ایستاد.
فرحانیراد با بیان اینکه تشییع باشکوه رهبر شهید پیام مهمی داشت، گفت: این حضور گسترده، بیانگر مقبولیت جمهوری اسلامی، نظام اسلامی و رهبر شهید در میان مردم بود.
وی افزود: دشمنان تنها منابع ایران را هدف قرار ندادهاند، بلکه علیه اسلام و اعتقادات ملت ایران نیز اقدام کردهاند از این رو، جنگ دشمن علیه ایران، جنگی اقتصادی و عقیدتی است.
فرحانیراد تصریح کرد: رهبر شهید، مردی مجاهد، شجاع و مؤمن بود که همراه خانواده خود و با زبان روزه به شهادت رسید و نام و راه او در قلب ملت ایران و همه مؤمنان ماندگار خواهد بود.
در این آیین، حاضران با سر دادن شعارهای (مرگ بر اسرائیل) و (مرگ بر آمریکا)، انزجار خود را از دشمنان اعلام کردند و با شعارهای [ لبیک یا خامنهای]بیعتی دوباره با رهبر انقلاب اسلامی بستند.