پخش زنده
امروز: -
اعتراضات حریدیها به سیاست خدمت نظامی اجباری در سرزمینهای اشغالی بار دیگر به خشونت و درگیری میان معترضان و نظامیان رژیم صهیونیستی کشیده شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رسانههای رژیم صهیونیستی از وقوع درگیریهای شدید میان یهودیان افراطی (حریدیها) و نظامیان این رژیم در مقابل زندان نظامی «نِوِه تسیدک» خبر دادند.
بر اساس گزارش روزنامه تایمز رژیم صهیونیستی، این درگیریها زمانی آغاز شد که شماری از حریدیها در اعتراض به بازداشت یکی از جوانان این جریان بهدلیل خودداری از خدمت نظامی، مقابل زندان نظامی تجمع کردند.
تصاویر منتشرشده از محل حادثه، درگیری فیزیکی میان معترضان و نظامیان رژیم صهیونیستی را نشان میدهد.
ارتش و پلیس رژیم صهیونیستی تاکنون توضیحی درباره جزئیات این درگیریها منتشر نکردهاند.
در همین حال، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که معترضان حریدی روز چهارشنبه نیز به پایگاه نظامی «بیت لید» که زندان نظامی «نوه تسیدک» و دادگاههای نظامی در آن قرار دارد، یورش برده بودند.
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این تجمع ابتدا در خارج از پایگاه آغاز شد، اما با تشدید اعتراضات، شماری از معترضان وارد محوطه نظامی شدند و نیروهای پلیس نظامی آنها را از پایگاه خارج کردند.
اعتراضات حریدیها به طرح خدمت اجباری طی ماههای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای داخلی رژیم صهیونیستی تبدیل شده و پیشتر نیز موجب اختلال در حملونقل ریلی و ناکامی ائتلاف حاکم در پیشبرد برخی طرحهای قانونی در کنست شده است.