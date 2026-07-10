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هماکنون برنامه وداع خانواده مکرم رهبر شهید انقلاب با پیکر مطهر ایشان در جوار بارگاه منور رضوی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسان رضوی، پس از مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس و اقامه نماز بر پیکر ایشان در صحن پیامبر اعظم(ص) حرم مطهر رضوی، هماکنون برنامه وداع خانواده مکرم رهبر شهید انقلاب با پیکر مطهر ایشان در جوار بارگاه منور رضوی در حال برگزاری است و هنوز تدفین پیکر مطهر هنوز انجام نشده است..
پس از انجام تدفین پیکر مطهر، اطلاعرسانی لازم برای انجام اعمال و نماز لیلةالدفن انجام می شود.