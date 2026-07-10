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ثبت نام نامزدهای نخست وزیری برای انتخاب جانشین کییر استارمر نخستوزیر مستعفی انگلیس آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «اندی برنهام» شهردار پیشین منچستر، با آغاز روند رسمی تعیین رهبر جدید حزب کارگر و کنار رفتن رقبای احتمالی، در آستانه تصاحب رهبری حزب حاکم و ورود به داونینگاستریت قرار گرفته است.
نامزدیها برای انتخاب جانشین کییر استارمر نخستوزیر مستعفی انگلیس پنجشنبه آغاز شد و رسانههای انگلیسی گزارش دادند که برنهام تا این لحظه تنها چهره جدی این رقابت است. او برای ورود رسمی به رقابت باید حمایت دستکم ۸۰ نماینده حزب کارگر را به دست آورد.
ناظران سیاسی انتظار دارند که او به آسانی از این مرحله عبور کند.
بر اساس تقویم اعلامشده، مهلت ثبتنام نامزدها تا ۲۵ تیر ادامه دارد و در صورت نبود رقیب، برنهام روز بعد به عنوان رهبر جدید حزب کارگر معرفی خواهد شد. او سپس در صورت طی تشریفات رسمی، ۲۹ تیر با پادشاه انگلیس دیدار میکند و جای استارمر را در شماره ۱۰ داونینگاستریت میگیرد.
کنارهگیری چهرههای احتمالی از رقابت، مسیر برنهام را برای نخستوزیری هموارتر کرده است. ال کارنز معاون پیشین وزیر دفاع انگلیس که احتمال ورود او به رقابت مطرح بود، پیشتر اعلام کرد قصد نامزدی ندارد و از برنهام حمایت میکند. او گفت که کشور به ماهها کشمکش داخلی در حزب کارگر نیاز ندارد و باید «کار را پیش برد».
برنهام که پس از سالها مدیریت منچستر اخیراً بار دیگر وارد مجلس عوام شده، تلاش کرده است خود را چهرهای متفاوت از استارمر نشان دهد. برنهام وعده داده است که برخلاف رویه استارمر، نمایندگان منتقد حزب کارگر را با ابزارهای انضباطی ساکت نکند و رابطه دولت با فراکسیون پارلمانی حزب را ترمیم خواهد کرد.
استارمر ماه گذشته پس از دو سال پرحاشیه در قدرت اعلام کرد که با انتخاب جانشین خود از رهبری حزب کارگر و نخستوزیری کنار میرود. در صورت نهایی شدن جانشینی برنهام، انگلیس بار دیگر بدون برگزاری انتخابات سراسری شاهد تغییر نخستوزیر خواهد بود، روندی که طی سالهای پس از برگزیت به یکی از نشانههای بیثباتی مزمن در ساختار سیاسی این کشور تبدیل شده است.