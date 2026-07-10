مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی بر ضرورت تغییر رویکرد از برنامه‌های متمرکز به طرح‌های محله‌محوری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، پروین اشراقی اسکویی در جلسه برنامه‌ اقدام مدیریت محله‌محور شهرستان تبریز با اشاره به شیوه‌نامه تدوین شده مدیریت بهینه انرژی و بحران تبیین دقیق این دستورالعمل‌ها را برای شهروندان خواستار شد و افزایش تاب‌آوری محلات را راهکاری موثر برای تعدیل ناترازی‌های موجود به ویژه در حوزه انرژی دانست.

اشراقی اسکویی با تاکید بر نقش کلیدی فرهنگ‌سازی در این حوزه، از دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ها خواست تا با مشارکت فعال، نسبت به آگاهی‌بخشی عمومی در زمینه اصلاح الگوی مصرف و آمادگی در برابر بحران‌های احتمالی اقدام کنند.

وی ظرفیت نهاد‌هایی همچون مساجد، هلال احمر و پایگاه‌های بسیج را برای اجرای موفق این برنامه‌ها حائز اهمیت برشمرد و هدف از این طرح را ایجاد هم‌افزایی و تسهیل‌گری برای مشارکت حداکثری مردم در حل مسائل محله‌ای دانست.