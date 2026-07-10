مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجانشرقی مطرح کرد؛
مدیریت محله محور راهکار کلیدی عبور از ناترازیهاست
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجانشرقی بر ضرورت تغییر رویکرد از برنامههای متمرکز به طرحهای محلهمحوری تاکید کرد و افزایش تابآوری محلات را راهکاری موثر برای تعدیل ناترازیهای موجود به ویژه در حوزه انرژی دانست.
اشراقی اسکویی با تاکید بر نقش کلیدی فرهنگسازی در این حوزه، از دستگاههای فرهنگی و رسانهها خواست تا با مشارکت فعال، نسبت به آگاهیبخشی عمومی در زمینه اصلاح الگوی مصرف و آمادگی در برابر بحرانهای احتمالی اقدام کنند.
وی ظرفیت نهادهایی همچون مساجد، هلال احمر و پایگاههای بسیج را برای اجرای موفق این برنامهها حائز اهمیت برشمرد و هدف از این طرح را ایجاد همافزایی و تسهیلگری برای مشارکت حداکثری مردم در حل مسائل محلهای دانست.