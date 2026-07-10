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فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله از حسن میزبانی و مشارکت گسترده مردم عراق در برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در جنگ هشت ساله در این پیام نوشت:
میزبانی شایسته و باشکوه از پیکر مطهر قائد شهید امت، که نشان از عظمت و معرفت ملت عراق دارد، بار دیگر عمق پیوندهای برادری و ایمانی دو ملت همسایه را به نمایش گذاشت. مراتب عمیقترین سپاسگزاری از نخستوزیر محترم عراق، هیأت دولت، علما و مراجع، عشایر و اقوام، نیروهای امنیتی و عموم مردم بزرگوار عراق را اعلام میداریم.