فرمانده سپاه پاسداران در جنگ هشت ساله، بامداد جمعه ۱9 تیر ماه در پیامی به مردم و دولت عراق، از حسن میزبانی و مشارکت گسترده مردم عراق در برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره) قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در جنگ هشت ساله در این پیام نوشت:

میزبانی شایسته و باشکوه از پیکر مطهر قائد شهید امت، که نشان از عظمت و معرفت ملت عراق دارد، بار دیگر عمق پیوندهای برادری و ایمانی دو ملت همسایه را به نمایش گذاشت. مراتب عمیق‌ترین سپاسگزاری از نخست‌وزیر محترم عراق، هیأت دولت، علما و مراجع، عشایر و اقوام، نیروهای امنیتی و عموم مردم بزرگوار عراق را اعلام می‌داریم.