وزیر امور خارجه روسیه معتقد است، پایان عادلانه جنگ آمریکا و ایران توافقی است که منافع همه طرف‌ها و نه فقط طرف‌های درگیر را منعکس کند!

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سرگئی لاوروف روز پنجشنبه پس از بازدید از موزامبیک به خبرنگاران گفت: نه تنها ایران، همسایگانش و آمریکا، بلکه همه کشور‌هایی که به نحوی از تأثیر منفی وضع کنونی بر اقتصاد جهانی رنج برده‌اند باید منافع آنها در این توافق منعکس شود.

او ادامه داد: ما در مورد وقایع پیرامون ایران، در تنگه هرمز و به طور گسترده‌تر، در خلیج فارس موضع مشترکی داریم. ما از این واقعیت نتیجه می‌گیریم که البته این درگیری باید حل شود. این تنها با توافقی که منافع همه طرف‌ها را منعکس کند، می‌تواند بدست آید.

این اظهارات در پی نقض تفاهمنامه از سوی ارتش تروریستی آمریکا و پاسخ مشروع ایران به این اقدام تجاوزکارانه انجام می‌شود.