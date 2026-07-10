به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «انس خطاب» گفت که اعضای هسته مسئول بمب‌گذاری‌های تروریستی که روز سه شنبه (۱۶ تیر) دمشق را هدف قرار داد، دستگیر شدند.

او افزود: پس از تکمیل تحقیقات، هویت اعضای هسته، نقش آنها و ارتباطات کامل آنها برای عموم آشکار خواهد شد.

در همین حال فرمانده نیروهای امنیت داخلی در حومه دمشق گفت که تحقیقات اولیه از اعضای گروهکِ دخیل در بمب‌گذاری‌های روز سه شنبه در دمشق نشان می دهد که آنها وابسته به داعش هستند.

به گفته او همه اعضای گروهک دخیل در بمب‌گذاری دستگیر شدند.

روز سه شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ در جریان سفر «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه به دمشق، وزارت کشور سوریه تایید کرد که دو انفجار در نزدیکی وزارت گردشگری در دمشق روی داد که بر اثر آن ۱۸ نفر از جمله چهار عضو نیرو‌های امنیت داخلی این کشور، زخمی شدند.

وزارت کشور سوریه توضیح داد که نیرو‌های امنیتی این کشور در جریان عملیات میدانی خود، دو وسیله انفجاری را شناسایی کردند و واحد‌های تخصصی، اقدامات لازم را برای خنثی‌سازی آنها انجام دادند. با این حال، این وسایل نقلیه در حالی منفجر شدند که مقدمات برای فرآیند خنثی‌سازی آنها در حال انجام بود.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی سوریه گزارش داده بود که انفجار‌ها در مکانی بسیار نزدیک به ساختمان وزارت گردشگری سوریه و در نزدیکی هتل محل اقامت مکرون و هیات همراه وی روی داد.