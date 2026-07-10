تشییع پیکر پاک سه شهید مدافع وطن امروز جمعه ۱۹ تیر ماه در اهواز
پیکر مطهر دو شهید مدافع وطن امروز جمعه نوزدهم تیر ماه در شهرستان اهواز به خاک سپرده می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان اعلام کرد: پیکر مطهر شهیدان والامقام سعید توکلی زاده و حسین عموری روز جمعه نوزدهم تیر ماه پس از برگزاری اقامه نماز عبادی -سیاسی جمعه اهواز تشییع و سپس در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده میشوند.
همچنین پیکر مطهر شهید محسن نجاتی پس از برگزاری آیین تشییع در اهواز، برای خاکسپاری به زادگاهش، استان ایلام، انتقال خواهد یافت.
در پایان این اطلاعیه آمده است: بدینوسیله از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و عموم مردم قدرشناس و انقلابی استان دعوت میشود با حضور پرشور و باشکوه خود در این مراسم معنوی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهدای عزیز، بار دیگر با آرمانهای والای امام خمینی (ره) و رهبر شهید، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) تجدید میثاق کنند.