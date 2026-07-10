باغچه توری راهکاری نوین برای صرفهجویی ۴۰ درصدی آب
همزمان با تشدید محدودیت منابع آبی و ضرورت افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی، استفاده از سازههای اغچه های توری «نتهاوس» در مزارع سبزی و صیفی استان البرز بهعنوان یکی از روشهای نوین کشت، توانسته با کاهش حدود ۴۰ درصدی مصرف آب، گامی مؤثر در توسعه کشاورزی پایدار بردارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز
، استان البرز بهعنوان یکی از قطبهای تولید محصولات کشاورزی کشور، سالهاست با چالش محدودیت منابع آب و کاهش بارندگی روبهرو است. در چنین شرایطی، توسعه روشهای نوین کشت و افزایش بهرهوری آب، به یکی از مهمترین اولویتهای بخش کشاورزی تبدیل شده است.
یکی از این روشها، کشت در سازههای «نتهاوس» است؛ سازههایی مجهز به پوشش توری که با کاهش شدت تابش مستقیم خورشید، کنترل دما، کاهش تبخیر و ایجاد شرایط مناسب برای رشد گیاه، امکان تولید محصول با مصرف آب کمتر را فراهم میکنند.
بررسیها نشان میدهد استفاده از این شیوه در کشت سبزی و صیفی میتواند مصرف آب را در مقایسه با کشت سنتی تا حدود ۴۰ درصد کاهش دهد. علاوه بر صرفهجویی در مصرف آب، نتهاوسها با محافظت از گیاه در برابر باد، تگرگ و بخشی از آفات، موجب افزایش کیفیت و یکنواختی محصول نیز میشوند.
کشاورزان بهرهبردار این طرح، کاهش هزینههای تولید، مدیریت بهتر آبیاری و افزایش راندمان محصول را از مهمترین مزایای این شیوه عنوان میکنند و معتقدند توسعه این فناوری میتواند نقش مؤثری در تداوم تولید محصولات کشاورزی در شرایط کمآبی داشته باشد.
کارشناسان بخش کشاورزی نیز بر این باورند که آینده تولید در استان البرز، بیش از هر زمان دیگری به استفاده از فناوریهای نوین و مدیریت علمی منابع آب وابسته است؛ راهکارهایی که ضمن حفظ تولید، از فشار بر منابع آب زیرزمینی میکاهد و مسیر دستیابی به کشاورزی پایدار را هموار میکند.