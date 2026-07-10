به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این مراسم همزمان با برگزاری آیین‌های تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب برگزار شد.

سرکنسول کشورمان، نماینده ناشر و همچنین جمعی از سرکنسول‌ها و دیپلمات‌های مقیم، معاون کتابخانه ملی جمهوری تاتارستان، دانشگاهیان، مترجمان، ایران‌شناسان، فعالان فرهنگی، دانشجویان و علاقه‌مندان به فرهنگ و تمدن ایران در این مراسم حضور داشتند.

کتاب «یک پدر دلسوز» به زبان روسی، بیش از ۲۰۰ روایت از افراد مختلف از زندگی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای را در بر می‌گیرد.

این کتاب که به همت انتشارات بین‌المللی نخل‌سبز و مساعدت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو از سوی انتشارات معتبر «وچه» در ۴۵٠ صفحه منتشر شده، پیشتر در نمایشگاه ادبیات تفکری روسیه برای نخستین بار عرضه شده بود.

در این اثر علاوه بر نگاهی به مقاطع مختلف زندگی رهبر شهید کشورمان در نوجوانی و جوانی، مبارزات قبل از پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس، ریاست جمهوری و ولایت، بیش از دویست روایت از افراد مختلف که به بیان خاطراتی از ایشان پرداخته‌اند، درج شده است.

این کتاب آراسته به تصاویری از رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادوار مختلف است.

در حاشیه این مراسم، بیش از ۴۰ عنوان کتاب از آثار انتشارات «نخل سبز» ایران که به زبان روسی ترجمه شده‌اند، در حوزه‌هایی همچون خانواده، روان‌شناسی، کودک و نوجوان، سبک زندگی و مطالعات فرهنگی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، حاضران در این مراسم، ضمن آشنایی با تازه‌ترین آثار ترجمه‌شده ایرانی، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشتند و بر اهمیت توسعه همکاری‌های فرهنگی، گسترش ترجمه آثار ایرانی و تقویت شناخت متقابل میان ملت‌های ایران و روسیه تأکید کردند.