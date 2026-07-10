وقتی مقتدر، پناهگاهِ مستضعفان میشود
در میانه هیاهوی قدرتهای جهانی، روایتی متفاوت از پیوند میان رهبری و ملت در حال شکلگیری است؛ پیوندی که نه از قدرتِ صرف، بلکه از گره خوردنِ اقتدار با مهربانی پدید آمده و جایگاه ایشان را از یک فرمانده، به یک یار و یاور در میان مردم بدل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز
، در دنیای سیاست، معمولاً قدرت با فاصله و از بالا به پایین معنا میشود، اما روایت امروز، روایتِ عشقِ میلیونی است؛ عشقی که همچون کوهی استوار در برابر تلاطمها ایستاده است. ایشان با نفوذ در لایههای عمیق جامعه و سخن گفتن از زبان مردم، از درد نان گرفته تا حق زمین و غرور ملی، توانسته است فراتر از یک رابطه سیاسی، یک «پیوند روحی» ایجاد کند.
واژه «مقتدر» در کنار نام ایشان، با معنای «آقای مستضعفان» همخوانی عجیبی یافته است. این استراتژیِ دوگانه — یعنی ایستادگی پولادین در برابر قدرتهای جهانی از یک سو و نگاه مِهرآمیز به لایههای فرودست از سوی دیگر — معادلات پیچیدهای را تغییر داده و جایگاه ایشان را در قلب ملت تثبیت کرده است.
امروز، سنگتمام گذاشتن مردم، در واقع پاسخ به مهربانی بیمرز رهبری است. این همگرایی میان رهبری که چشم به مردم دوخته و مردمی که در برابر مقتدرِ مهربان ایستادهاند، پیمانی است که زمان از فرسایش آن عاجز است.