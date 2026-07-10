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سازمان تروریستی ارتش آمریکا در بیانیهای ادعا کرد: گزارشهای رسانههای ایرانی درباره الزام کشتیها به عبور از مسیر تعیینشده از سوی ایران در تنگه هرمز نادرست است. با این حال، دادههای مؤسسات معتبر رصد کشتیرانی نشان میدهد تردد کشتیها در مسیر پیشنهادی آمریکا در عمل متوقف شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان تروریستی ارتش آمریکا در بیانیهای مدعی شد گزارشهای رسانههای ایرانی مبنی بر اینکه عبور از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیینشده از سوی تهران مجاز است، صحت ندارد.
سنتکام ادعا کرد: ایران کنترل این آبراه راهبردی را در اختیار ندارد و آمریکا در هفتههای گذشته مسیر جدیدی را برای عبور کشتیها از تنگه هرمز پیشنهاد کرده است.
با این حال، دادههای منتشرشده از سوی مؤسسه انگلیسی «لویدز لیست اینتلیجنس» تصویری متفاوت از وضعیت میدانی ارائه میکند.
این مؤسسه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد تردد کشتیها از تنگه هرمز پس از تشدید دوباره تنشها میان آمریکا و ایران به شدت کاهش یافته است.
در این پیام تصریح شده است که عبور کشتیهای قابل رهگیری از مسیر هماهنگشده آمریکا در آبهای عمان، در واکنش به دور اخیر درگیریها، «عملاً در آستانه توقف کامل» قرار گرفته است.
بر این اساس، در حالی که سنتکام از وجود مسیر جایگزی آمریکا برای عبور کشتیها سخن گفته و سلطه ایران بر این آبراه حیاتی را منکر میشود، دادههای رصد کشتیرانی نشان میدهد این مسیر در عمل با کاهش شدید تردد مواجه شده و تقریباً هیچ عبور و مروری از آن انجام نمیشود.