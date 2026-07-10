اجرای پویش مصرف بهینه آب در البرز
پویش فرهنگی اقتصادی مصرف بهینه آب، انرژی و سوخت با هدف فرهنگسازی عمومی در البرز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز
، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرزگفت: با توجه به شرایط خاص کشور مشارکت قشرهای مختلف مردم در مصرف بهینه آب و انرژی نقش بسزایی در عبور موفق از این شرایط را دارد.با توجه به افزایش دمای هوا شاهد بالا رفتن میزان مصرف آب و برق در کشور هستیم ضمن اینکه سفرهای تابستانی با بالا رفتن میزان مصرف سوخت همراه است.
شریفی افزود: بر این اساس با هماهنگی دستگاههای فرهنگی و رسانهای تلاش میشود در فرهنگسازی مناسب برای مصرف بهینه آب، برق و بنزین داشته باشیم.
شریفی تاکید کرد: صرفه جویی در مصرف مکملهای انرژی و آب میتواند در سطح کلان به شکوفایی اقتصادی کشور کمک کند ضمن آنکه مصرف بهینه در کاهش هزینههای ملی تاثیر گذار است.