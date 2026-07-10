مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از آماده‌باش کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اعزام اتوبوس‌ها به مشهد مقدس برای انتقال زائران مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به البرز خبر داد و گفت: تمام ظرفیت‌های استان برای بازگشت ایمن، منظم و آرام زائران به‌کار گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز ، «داریوش باقرجوان» روز پنجشنبه در حاشیه اعزام اتوبوس های البرز به مشهد مقدس اظهار کرد: تمام ظرفیت‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان البرز برای خدمت‌رسانی به زائران بسیج شده و اتوبوس‌های مورد نیاز نیز برای انتقال آنان از مشهد مقدس به استان البرز اعزام شده‌اند.

وی ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری و دستگاههای مرتبط انجام شده تا روند جابه‌جایی زائران در مسیر بازگشت با مدیریت مناسب، نظم کافی و بدون مشکل صورت گیرد.

باقرجوان افزود: تیم‌های نظارتی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز در پایانه‌های مسافربری و محورهای مواصلاتی حضور مستمر دارند و بر نحوه ارائه خدمات، رعایت ضوابط ایمنی و کیفیت خدمات‌رسانی نظارت می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز گفت: هدف از این تمهیدات، فراهم کردن شرایطی مناسب برای بازگشت ایمن و آرام زائران به استان است تا خدمات‌رسانی مناسب به شرکت‌کنندگان در این مراسم انجام شود.

وی با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان ناوگان عمومی خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی مطلوب به زائران نیازمند همکاری همه عوامل اجرایی، شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان است و امیدواریم با رعایت کامل ضوابط، شاهد بازگشت ایمن و بدون حادثه زائران به البرز باشیم.