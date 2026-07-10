مدیر کل مدیریت بحران استانداری البرز با اعلام ماندگاری هوای گرم در این استان نسبت به بروز گرما زدگی در اثر این مخاطره طبیعی در گروه‌های حساس هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز ، «محمد رضا فلاح نژاد» گفت: افزایش مصرف نهاده‌های انرژی و آسیب‌های ناشی از تابش اشعه فرا بنفش خورشید از دیگر اثرات این مخاطره طبیعی است.ماندگاری هوای گرم در استان البرز تا روز سه شنبه ۲۳ تیرخواهد بود.

وی گفت: مدیریت و مصرف بهینه نهاده‌های انرژی، رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، پرهیز از ماندن طولانی در فضا‌های باز و زیر تابش نور آفتاب از توصیه‌ها در این زمینه است. این موج گرما استان البرز را به سطح هشدار زرد رسانده است.