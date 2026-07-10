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روزنامه هاآرتص گزارش داد یائیر نتانیاهو، پسر بزرگ بنیامین نتانیاهو، نام خود را بهطور قانونی به «یوناتان هون» تغییر داده است، اقدامی که در پی تشدید مخالفت شهروندان آمریکایی و اروپایی با جنایات رژیم اشغالگر انجام شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه هاآرتص با استناد به اسناد مالیاتی رژیم صهیونیستی گزارش داد یائیر نتانیاهو، پسر بزرگ بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، نام خود را بهطور قانونی به «یوناتان هون» تغییر داده است.
بر اساس این گزارش، اظهارنامه مالیاتی سال ۲۰۲۶ او با نام جدید ثبت شده، اما شماره شناسایی و نشانی آن با اظهارنامه مالیاتی سال ۲۰۲۴ که با نام هنگام تولدش ثبت شده بود، یکسان است.
هاآرتص نوشت بر اساس قوانین رژیم صهیونیستی، تغییر رسمی نام تا هفت سال غیرقابل بازگشت است.
این گزارش افزود هنوز مشخص نیست یائیر نتانیاهو قصد دارد از این پس با نام جدید شناخته شود یا این تغییر را با هدف دیگری انجام داده است. او همچنان در حسابهای خود در شبکههای اجتماعی از نام پیشین خود استفاده میکند.
این گزارش میافزاید یائیر نتانیاهو ۳۴ ساله، از فعالان راستگرای تندرو و مجری پادکست است و طی چند سال گذشته در ایالت فلوریدای آمریکا زندگی کرده است. او به دلیل فعالیتهای جنجالی در شبکههای اجتماعی و ارتباط با برخی سیاستمداران و چهرههای راست افراطی در اروپا و آمریکا شناخته میشود.
هاآرتص همچنین یادآور شد آونر نتانیاهو، دیگر پسر بنیامین نتانیاهو، نیز پیشتر نام خود را بهطور رسمی تغییر داده و پس از خرید یک آپارتمان در لندن، در اسناد ملکی با نام «آوی سگال» ثبت شده بود. او سال گذشته اعلام کرد این تغییر نام به دلیل ملاحظات امنیتی و همزمان با تحصیلش در پایتخت انگلیس انجام شده است.
پیشتر رسانهها گزارش داده بودند که جنایات رژیم صهیونیستی با رهبری نتانیاهو در غزه و لبنان افکار عمومی جهان را علیه صهیونیستها بسیج کرده است، تا جایی که آنان دیگر نمیتوانند با هویت اصلی خود مانند گذشته به کشورهای غربی سفر کنند.
در فضای مجازی نیز تصاویر متعددی از تقابل میان صهیونیستها و حامیان حقوق بشر در شهرهای اروپایی منتشر شده است.