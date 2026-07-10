به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز ، سرهنگ حکمت اله شجاعی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی در برخی نقاط شهرستان کرج بررسی موضوع در دستور کار ماموران پایگاه دوم پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام بررسی‌های تخصصی یک سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی وی را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر و تعدادی اموال مسروقه را نیز کشف کردند. این سارق در بازجویی‌های پلیسی تاکنون به ارتکاب ۱۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرده است.

شجاعی گفت: از مردم تقاضا داریم توصیه‌های پلیس در خصوص پیشگیری از سرقت را رعایت کنند و هر گونه موارد مشکوک در این خصوص را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ بلافاصله با پلیس در میان بگذارند.

دستگیری سارقان لوازم داخل خودرو درفردیس

فرمانده انتظامی فردیس از دستگیری ۲ سارق لوازم داخل خودرو در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فرج‌اله اسدالهی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در شهرستان فردیس، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس در این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس گفت: مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی این فرماندهی حین گشت زنی در حوزه استحفاظی خود ۲ سارق را حین ارتکاب سرقت از داخل یک دستگاه خودروی سواری شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه هر ۲ نفر را دستگیر کردند.

وی افزود: سارقان دستگیر شده در بازجویی‌های پلیسی به ارتکاب ۲۶ فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو اعتراف کردند.