مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از کشف ۲۰ تن برنج خارجی خبر داد که به دلیل عدم ثبت در سامانه جامع انبارها، ضبط و تحویل سازمان اموال تملیکی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز ، غلامرضا صالحی گفت: گشت مشترک تعزیرات حکومتی با همراهی ماموران پلیس امنیت اقتصادی کرج و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت بر نحوه دپوی اقلام اساسی در انبار‌های استان نظارت کردند.

وی افزود: در این بازرسی، یک انبار نگهداری کالا مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد موجودی ۲۰ تنی برنج خارجی در آن، بدون درج در سامانه جامع انبار‌ها نگهداری می‌شود.

صالحی با تأکید بر اینکه ثبت موجودی در این سامانه برای تمام انبارداران الزامی است، یادآور شد: هرگونه کالایی که بدون ثبت در سامانه جامع انبار‌ها دپو شود، در حکم کالای قاچاق تلقی می‌شود و با آن برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز خاطرنشان کرد: این محموله برنج در اجرای تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از صورت‌جلسه پلیس امنیت اقتصادی، برای تعیین تکلیف نهایی به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تحویل داده شد.

صالحی افزود: نظارت بر انبار‌های کالا‌های اساسی در البرز به صورت مستمر و بدون اغماض تداوم خواهد داشت