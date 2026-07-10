به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵، ۲۵ محرم الحرام ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۰ جولای ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۳ و ۴۳ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۱۹ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲۱ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۲ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۴۲ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۴ دقیقه

ذکر روز جمعه:

۱۰۰ مرتبه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرجهم

حدیث روز:

رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: یا بُنَىَّ لاتَغفُل عَن قِراءَةِ القُرآنِ- إذا أصبحت، و إذا أمسیت- فَاِنَّ القُرآنَ یُحیِى القَلبَ المیت وَ یَنهى عَنِ الفَحشاءِ و َالمُنکَرِ.

فرزندم از خواندن قرآن غافل مباش، زیرا که قرآن دل مرده را زنده مى کند و از فحشاء و زشتى باز مى دارد. (البرهان فی تفسیر القرآن ج ۱، ص ۱۹)

احکام شرعی:

شیوه‌هاى مَحْرم کردن بچه شیرخوار



سوال) از آنجا که بچه‌دار نمى‌شویم پسر ۴ تا ۶ ماهه را به فرزند خواندگى گرفته‌ایم چه راههایى وجود دارد تا این پسر با همسرم محرم گردد؟

جواب) براى ایجاد محرمیت در فرض سؤال راههایى موجود است؛ از جمله: ۱ ـ اگر خواهر این خانم شیر داشته باشد چنانچه با رعایت شرائط مذکور در رساله این بچه را شیر دهد این خانم، خاله او شده و با او محرم است.۲ ـ اگر مادر این خانم شیر داشته باشد و به او شیر دهد این بچه برادر رضاعى آن خانم بوده و محرم است.۳- اگر خواهرزاده یا برادرزاده یا زن برادر این خانم به او شیر دهند. (استفتائات مقام معظم رهبری)