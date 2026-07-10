حسن عزالدین با انتقاد از امتیازات زیادی که دولت لبنان در مذاکرات مستقیم به رژیم صهیونیستی داده گفت: این در حالی است که ایران معادله‌ای را در تفاهم اسلام‌آباد وضع کرده که بدون در نظر گرفتن لبنان به نتیجه نمی‌رسد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «حسن عزالدین» نماینده فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در مجلس لبنان در گفت‌و‌گو با المسیره اعلام کرد که حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع قائد شهید امت بیانگر پایبندی ملت ایران به آرمان‌ها و اصول انقلاب اسلامی است و تضمین‌کننده تداوم این مسیر در دهه‌های آینده خواهد بود.

او همچنین تأکید کرد که ایران امروز به کشوری بزرگ و یکی از ارکان نظم منطقه‌ای تبدیل شده و این نظم باید به دست کشور‌های منطقه و ملت‌های آن، به دور از هرگونه سلطه آمریکا و ناتو، شکل بگیرد.

عزالدین تصریح کرد: مقاومت در لبنان دستاورد‌های استثنایی‌ای همچون آزادسازی [جنوب] در سال ۲۰۰۰ را محقق کرد، آن هم علیرغم تلاش‌های آمریکا برای تحمیل خواسته‌هایش و هم‌سو شدن برخی طرف‌های لبنانی با آنها.

این نماینده حزب‌الله در مجلس لبنان گفت: دولت لبنان به سمت مذاکرات مستقیمی رفته که در آن امتیازات بسیار زیادی از حاکمیت ملی داده شده است؛ این در حالی است که ایران این معادله را وضع کرده که تفاهم اسلام‌آباد بدون در نظر گرفتن لبنان به نتیجه نمی‌رسد.

او همچنین گفت: مقاومت، قوی و منسجم است و حزب‌الله محبوب‌ترین گروه در لبنان است و ستون اساسی برای حفاظت از حاکمیت ملی محسوب می‌شود. عزالدین تاکید کرد: معادله بازدارندگی پس از نبرد طوفان الاقصی دستخوش تغییر شده و مقاومت در حال بازپس‌گیری ابتکار عمل در رویارویی با دشمن صهیونیستی و وارد کردن خسارات به نظامیان دشمن است.