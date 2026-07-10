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رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد: این کشور به زودی مجموعهای از موشکهای «پک ۳» (PAC-۳) را برای سامانههای پدافندی پاتریوت دریافت خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ولودیمیر زلنسکی در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این سوال که آیا اوکراین انتظار تحویل سریع موشکهای رهگیر پس از اجلاس ناتو در آنکارا را دارد، گفت: در روزهای آینده، بستهای از آمریکا دریافت خواهیم کرد. علاوه بر این، من توافقهای جداگانهای با اروپاییها منعقد کردهام که هنوز هیچ چارچوب زمانی مشخصی ندارند، اما این توافقات در مورد موشکهای PAC-۳ بیشتر است.
زلنسکی همچنین گفت که کییف و واشنگتن در مورد تولید موشکهای رهگیر برای سامانههای پاتریوت در خاک اوکراین به توافق رسیدهاند.
پیش از این، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که واشنگتن به اوکراین مجوز تولید سامانههای موشکی پاتریوت را اعطا خواهد کرد.
با این حال، بلومبرگ گزارش داده که اجرای این طرح سریع و آسان نخواهد بود و اوکراین را قادر به بازسازی سریع ذخایر موشکی خود نمیسازد.
اوکراین از واشنگتن خواسته است موشکها و سامانههای پاتریوت بیشتری به کییف بفروشد چراکه آنها را کلیدی برای دفاع از شهرهای خود در برابر حملات هوایی روسیه میداند.