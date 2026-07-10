مراسم گرامیداشت و یادبود مجاهد فرزانه و رهبر شهید انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری روز جمعه در قم برگزار می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم، مراسم بزرگداشت قائد شهید امّت از سوی مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله تعالی جمعه ۱۹ تیرماه، بلافاصله پس از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، رحمة الله علیه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید علی خمینی برگزار می‌شود.

در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم آمده‌است: از عموم مؤمنان به‌ویژه حضرات آیات، علما، اساتید حوزه‌های علمیه، فضلا، طلاب، بیوت مراجع عظام تقلید و اقشار مختلف مردم برای حضور در این مراسم معنوی دعوت به‌عمل می‌آید.

گفتنی است روز گذشته در جریان تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در قم، این شهر صحنه تجلی عشق، وفاداری و همبستگی ملتی شد که با حضوری چند میلیونی، برگ دیگری بر دفتر حماسه‌های انقلاب اسلامی افزود؛ بدرقه‌ای که بی‌تردید در حافظه تاریخی ایران برای همیشه ماندگار خواهد ماند.

همچنین آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب، روز جمعه (۱۲ تیرماه) آیین رسمی و متمرکز ادای احترام سران، مقامات بلندپایه، رهبران ادیان و دانشمندان کشور‌های مختلف جهان به پیکر مطهر رهبر شهید در تهران و روز سیزدهم تیرماه (شنبه) آغاز مراسم‌های مردمی برگزار شد.

پیکر مطهر رهبر شهید روز دوشنبه چهاردهم تیرماه نیز در میان جمعیت میلیونی عزاداران در تهران تشییع شده بود.

همچنین امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه در شهر‌های نجف و کربلا و روز پنج‌شنبه در مشهد مقدس تشییع می‌شود، در نهایت این پیکر مطهر در حرم ملکوتی امام رضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.

به گزارش ایرنا، در جریان جنگ تحمیلی اخیر که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز و تا اعلام آتش‌بس در ۱۹ فروردین امسال ادامه یافت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حمله ۹ اسفند به شهادت رسیدند و مجلس خبرگان رهبری در ۱۸ اسفند آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی معرفی کرد.