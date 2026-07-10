دیلی تلگراف با اشاره به حضور میلیون‌ها نفر در مراسم تشییع امام شهید در خیابان‌های مشهد نوشت: خیابان‌ها به دریایی از رنگ‌های سیاه و سرخ تبدیل شده بود؛ سیاه، نماد سوگواری، و سرخ، نماد انتقامی که جمعیت خواستار آن بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه دیلی تلگراف با اشاره به حضور میلیون‌ها نفر در مراسم تشییع امام شهید در خیابان‌های مشهد نوشت: جمعیت به اندازه‌ای مسیر‌های عبور را فشرده و مملو کرده بود که تابوت پیکر او ناچار شد با بالگرد به حرم امام رضا (ع)، مقدس‌ترین مکان مذهبی ایران، منتقل شود.

دیلی تلگراف در ادامه افزود: خیابان‌ها به دریایی از رنگ‌های سیاه و سرخ تبدیل شده بود؛ سیاه، نماد سوگواری، و سرخ، نماد انتقامی که جمعیت خواستار آن بود. شرکت‌کنندگان پلاکارد‌هایی در دست داشتند که در آنها خواستار ترور دونالد ترامپ شده بودند.