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«اد مارکی» سناتور دموکرات آمریکا، با انتقاد از ادامه حملات نظامی به ایران، از کنگره خواست بودجه ماشین جنگی رئیسجمهور ترامپ را قطع کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «اد مارکی»، سناتور دموکرات آمریکا، از کنگره این کشور خواست بودجه عملیات نظامی دولت دونالد ترامپ علیه ایران را قطع کند.
مارکی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از ادامه درگیری نظامی با ایران انتقاد کرد و نوشت: «ترامپ دوباره به ایران حمله میکند و میگوید آتشبس "پایان یافته است"، اما کنگره پیشتر با رأیی دوحزبی به پایان دادن به این جنگ بیملاحظه رأی داده است.»
او افزود: «اگر ترامپ بمباران را متوقف نکند، کنگره باید بودجه آن را قطع کند. من رهبری تلاشها برای کاهش بودجه ماشین جنگی ترامپ را بر عهده دارم. همین حالا به این جنگ پایان دهید.»
اظهارات این سناتور آمریکایی پس از آن مطرح شد که ماه گذشته هر دو مجلس کنگره آمریکا قطعنامهای دوحزبی بر اساس «قانون اختیارات جنگ» تصویب کردند که رئیسجمهور را ملزم میکند عملیات نظامی تأییدنشده را متوقف کند، مگر آنکه مجوز مشخصی از قانونگذاران دریافت کرده باشد.