شبکه سی ان ان به نقل از یک منبع دیپلماتیک ادعا کرد: رئیس‌جمهور ژوزف عون ادامه مذاکرات با رژیم اسرائیل را به آغاز عقب‌نشینی از مناطق اشغالی جنوب لبنان مشروط کرده است.

ادعای سی‌ان‌ان:

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از منابع خود اعلام کرد «ژوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان ادامه مشارکت کشورش در مذاکرات با رژیم صهیونیستی را به آغاز عقب‌نشینی نظامیان صهیونیست از مناطق اشغالی جنوب لبنان مشروط کرده است.

بر اساس این گزارش، پس از چند دور نشست میان لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن، قرار است دور دیگری از مذاکرات هفته آینده در رم برگزار شود. دفتر رئیس‌جمهور لبنان نیز اعلام کرده است عون ۲۱ ژوئیه برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به واشنگتن سفر خواهد کرد.

طبق توافق آتش‌بسی که با میانجی‌گری آمریکا در اواخر ماه گذشته امضا شد، ارتش صهیونیستی باید از دو منطقه کوچک در امتداد «خط زرد» که محدوده مناطق تحت اشغال نیرو‌های صهیونیست را مشخص می‌کند، عقب‌نشینی کند و سپس ارتش لبنان مسئولیت تأمین امنیت این مناطق آزمایشی را بر عهده بگیرد.

با این حال، سی‌ان‌ان گزارش می‌دهد که از زمان امضای توافق تاکنون هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی نظامیان صهیونیست مشاهده نشده است.

ژوزف عون روز پنجشنبه با مایکل عیسی، سفیر آمریکا در لبنان، دیدار کرد و بر ضرورت اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای توقف عملیات نظامی در لبنان و پیشبرد اجرای توافق آتش‌بس تأکید کرد.

دفتر رئیس‌جمهور لبنان نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد عون همچنین بر «لزوم توقف گلوله‌باران، انفجار‌ها و عملیات بولدوزر‌های نیرو‌های اسرائیلی در شماری از شهر‌ها و روستا‌های تحت اشغال» تأکید کرده است.

در مقابل، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم اشغالگر با ایده عقب‌نشینی گسترده از جنوب لبنان مخالفت کرد و وقیحانه گفت: ما برای ورود به لبنان از کسی اجازه نگرفتیم و برای باقی ماندن در لبنان نیز به اجازه کسی نیاز نداریم.