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صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که بازار جهانی نفت تحت تأثیر تداوم تنشها، تا مدتها شاهد ثبات و قیمتهای پیش از عملیات نظامی علیه ایران نخواهد بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیر بخش ارتباطات صندوق بینالمللی پول (IMF) در کنفرانسی مطبوعاتی، دورنمایی نگرانکننده از بازار انرژی ارائه کرد.
«جولی کوزاک»، با تأکید بر اینکه سناریوی بازگشت فوری به شرایط صلحآمیزِ پیش از جنگ در پیشبینیهای این نهاد جایگاهی ندارد، تصریح کرد که حتی با بهبود احتمالی ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز از اواسط ژوئیه، بهای نفت به نرخهای قبل از آغاز عملیات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران باز نخواهد گشت.
بر اساس تحلیل بهروزرسانی شده این صندوق که چهارشنبه منتشر شد، میانگین قیمت جهانی هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۶ با رشدی حدود ۳۳ درصدی به ۸۹.۲۷ دلار میرسد و در سال ۲۰۲۷ به ۷۸.۷ دلار تعدیل خواهد شد.
این نهاد مالی تأکید کرده است که مدلهای پیشبینی آتی، وضعیت میدانی منطقه و بازارهای کالاهای اساسی را به طور مستقیم لحاظ خواهند کرد.
این تحلیل در حالی منتشر شده است که تنشها در منطقه به اوج خود رسیده است.
صندوق بینالمللی پول دیروز هم هشدار داد: تشدید دوباره تنشها در خاورمیانه، پیامدهای منفی بر اقتصاد جهانی و منطقهای خواهد داشت.
این نهاد مالی بینالمللی تأکید کرد: افزایش تنشها میتواند روند رشد اقتصادی را تضعیف کرده و فشارهای تورمی را تشدید کند.