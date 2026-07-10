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مشاور سابق امنیت ملی آمریکا با اشاره به تجربه همکاری خود با دونالد ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری او گفت ترامپ عمداً با برخی اظهارات و اقداماتش تلاش میکند دیگران را عصبانی کند و از این موضوع لذت میبرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا درباره رفتار دونالد ترامپ گفت: «ترامپ مردم را دست میاندازد.»
او با اشاره به خاطرهای از دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ افزود: «یک بار در دفتر او بودم. ترامپ در حال دیکته کردن متنی برای انتشار در شبکه اجتماعی بود و به فردی که متن را تایپ میکرد گفت: "تمام حروف جمله آخر را با حروف بزرگ بنویس. "»
بولتون ادامه داد: «بعد رو به من کرد و گفت: "میدانی چرا این دستور را دادم؟ " گفتم: "نه، چرا؟ " او پاسخ داد: "چون این کار آنها (مخاطبان) را دیوانه میکند. "»
بولتون افزود: «حالا میفهمید چرا درباره تصاحب گرینلند صحبت میکند؟ چون این کار مردم را دیوانه میکند!»
رئیسجمهور آمریکا در سالهای اخیر بهویژه از زمان رقابتهای انتخاباتی ۲۰۲۶ بارها اظهاراتی را مطرح کرده که حتی متحدان نزدیک واشنگتن را هم نگران کرده است، از جمله پیشنهاد تصرف گرینلند، کانادا و کانال پاناما و تغییر نام خلیج مکزیک!