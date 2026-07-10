به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالباری عطوان، تحلیلگر سرشناس عرب در در مقاله‌ای در نشریه «رأی الیوم» نوشت: ترامپ چهار بار از تمامی قواعد و ارزش‌های اخلاقی عبور کرد؛ نخست، زمانی که به رهبری ایران توهین کرد؛ دوم، زمانی که دستور بمباران پل‌های راه‌آهن غیرنظامی در شمال و شرق کشور را صادر کرد؛ سوم، هنگامی که موشک‌هایش اطراف نیروگاه هسته‌ای بوشهر و یک پایگاه نظامی مجاور آن را هدف قرار دادند که می‌توانست به نشت تشعشعات هسته‌ای منجر شود؛ و، اما چهارمین و خطرناک‌ترین مورد که «اوج» سقوط اخلاقی او بود، آغاز این جنگ در زمانی بود که شریک توافق آتش‌بس، مشغول تشییع پیکر رهبر و امام شهید خود، علی خامنه‌ای و مشارکت ده‌ها میلیونی مردم در این مراسم در داخل و خارج از ایران بود.

به عقیده نویسنده این مقاله، بزرگ‌ترین خطای ترامپ که نشان‌دهنده سطحی‌نگری او در هر دو جنبه سیاسی و نظامی و حماقت بی‌حد و حصر وی در هر دو مورد است، در این باور نهفته بود که تصور می‌کرد می‌تواند توافق را نقض کند، ارتش او برخی اهداف ایرانی را بمباران کند و کشتی‌های «قطری» و «سعودی» را برای عبور از تنگه هرمز تحت حمایت ناوچه‌ها و هواپیما‌های خود بفرستد، بدون آنکه از هیئت نظارت ایران مجوزی دریافت کند. اما پاسخ ایران سریع، مرگبار و خوارکننده بود.