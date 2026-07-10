به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌ملی والیبال نشسته بانوان که با نام "شهیده صفیه علی‌قورچی" و با پیراهنی منحصر‌به‌فرد که منقش به پرچم سه رنگ کشورمان است در رقابت‌های قهرمانی جهان در اولین دیدار به مصاف تیم روآندا قهرمان آفریقا رفت.

ترکیب اصلی تیم متشکل از زهرا نجاتی عارف، فاطمه عباسی، فرزانه حیدری، باور خلیل زاده، زینب ملکی، فاطمه جهانی و لیبرو مهری فلاحی رقابت خود را آغاز کردند که در ست‌های اول، دوم و سوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۱ مقتدرانه برابر قهرمان آفریقا پیروز شد و با روحیه‌ای جنگنده برای بازی‌های بعد آماده می‌شوند.

تیم‌ملی بانوان ایران در گروه یک مسابقات با تیم‌های های چین، روآندا و کنیا هم‌گروه هستند که برنامه مرحله گروهی در ادامه به شرح زیر است:

روز دوم شنبه ۲۰ تیر ماه

تیم‌ملی والیبال نشسته بانوان ایران _ کنیا

ساعت ۹ به وقت ایران

روز سوم یکشنبه ۲۱ تیرماه

تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران _ چین

ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران

در این رقابت‌ها تیم‌های اول و دوم سهمیه حضور در پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس را کسب خواهند کرد.



در دوره قبل در سال ۲۰۲۲ در بخش زنان تیم برزیل با شکست کانادا قهرمان شد و آمریکا نیز سوم شد و تیم بانوان ایران در رده نهم قرار گرفت.

در تاریخ رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان در بخش مردان که از سال ۱۹۸۳ سابقه برگزاری دارد، تیم ایران با ۸ قهرمانی یک نایب قهرمانی و ۲ سومی رکورد دار است و تیم‌های بوسنی و هرزگوین با ۳ قهرمانی و نایب قهرمانی و یک سومی در رده دوم و هلند با ۲ قهرمانی یک نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده سوم قرار دارند.

- تیم مردان ایران در سال‌های ۱۹۸۵، ۸۶، ۹۰، ۹۴، ۹۸، ۲۰۱۰، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ قهرمان، در سال ۲۰۰۶ نایب قهرمان و در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۴ سوم شدند.

در والیبال نشسته قهرمانی زنان جهان که از سال ۱۹۹۴ سابقه برگزاری دارد، تیم هلند با ۴ قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های چین با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و سومی در رده دوم و روسیه با یک قهرمانی و سومی در رده سوم هستند. تیم برزیل برای نخستین بار قهرمان شد.

تیم بانوان ایران در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ در رده هشتم (آخر) و در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ در رده نهم قرار گرفته است.