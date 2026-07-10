مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی با تقابل اسپانیا و بلژیک ادامه می‌یابد تا دومین تیم راه‌یافته به نیمه‌نهایی مشخص شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سی‌امین روز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ امروز (جمعه نوزدهم تیرماه) با برگزاری دومین دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی پیگیری می‌شود؛ جایی که تیم‌های اسپانیا و بلژیک برای کسب جواز حضور در جمع چهار تیم برتر جهان برابر یکدیگر صف‌آرایی خواهند کرد.

در تنها دیدار امروز، تیم‌های اسپانیا و بلژیک از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه «سوفای» لس‌آنجلس به مصاف هم می‌روند. برنده این مسابقه در مرحله نیمه‌نهایی باید برابر فرانسه قرار بگیرد؛ تیمی که شب گذشته نخستین سهمیه حضور در جمع چهار تیم پایانی را به دست آورد.

فرانسه شب گذشته از ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه «ژیلت» بوستون برابر مراکش به میدان رفت و با برتری مقابل حریف آفریقایی خود، به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد تا در انتظار برنده جدال امشب اسپانیا و بلژیک بماند.