تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی مقابل مغرب به نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.

جام جهانی ۲۰۲۶؛ صعود فرانسه به نیمه نهایی با درخشش امباپه و دمبله

جام جهانی ۲۰۲۶؛ صعود فرانسه به نیمه نهایی با درخشش امباپه و دمبله



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و مغرب در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه پنج‌شنبه ۱۸ تیر و از ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران با قضاوت فاکوندو تیو و در ورزشگاه بوستون آمریکا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود فرانسه به پایان رسید تا این تیم راهی نیمه نهایی شود. کیلیان امباپه و عثمان دمبله گل‌های فرانسه را در این بازی به ثمر رساندند.

در نیمه نخست، فرانسه بازی را هجومی‌تر آغاز کرد و در دقیقه ۲۵ بازی موفق شد از مغرب خطای پنالتی بگیرد و خودش هم پشت توپ ایستاد، اما آن را در دقیقه ۲۷ بازی درست به دستان یاسین بونو زد تا خروس‌ها فرصت پیش افتادن در نتیجه را از دست بدهند.



در ادامه لوکاس دینیه در وقت‌های تلف‌شده نیمه نخست شوت زییابی به سمت دروازه مغرب زد که توپ با برخورد به تیر افقی به بیرون رفت. در نهایت هم دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شدند.

در نیمه دوم، دو تیم سعی کردند موقعیت‌های روی دروازه هم خلق کنند، اما این فرانسه بود که در دقیقه ۶۰ بازی روی شوت زیبا و فنی کیلیان امباپه به گل نخست بازی برسد. یاسین بونو که پیش از این گل، چندین بار ناجی مغرب شده بود، در این صحنه هر چقدر تلاش کرد نتوانست توپ ستاره فرانسه را مهار کند.

شاگردان دیدیه دشان که با گل امباپه جان تازه‌ای گرفته بودند، در دقیقه ۶۶ هم توسط عثمان دمبله به گل دوم خود رسیدند. برنده آخرین توپ طلا، با شوتی فنی از پشت محوطه جریمه تور دروازه شیر‌های اطلس را به لرزه درآورد و یاسین بونو برای دومین بار در این بازی تسلیم شد.

شاگردان محمد وهبی پس از دریافت گل دوم سعی کردند به بازی بازگردند و موقعیت‌هایی هم خلق کردند، اما آن قدر زهردار نبود که مایک مینیان را به دردسر بیندازد.

در ادامه فرانسه هم می‌توانست به گل سوم برسد، اما فرصت‌ها یکی پس از دیگری از دست رفت تا در نهایت بازی با همان نتیجه ۲ بر صفر پایان یابد. با حذف مغرب، هیچ تیم آفریقایی در بیست‌وسومین دوره جام جهانی باقی نماند.

شاگردان دیدیه دشان در مرحله نیمه‌نهایی باید به مصاف برنده بازی اسپانیا - بلژیک بروند، دیداری که سه‌شنبه ۲۳ تیر ماه در ورزشگاه دالاس برگزار خواهد شد.

فرانسه در جام جهانی ۲۰۲۲ هم مغرب را در مرحله نیمه‌نهایی ناکام گذاشته بود. آنها در آن دوره با برتری ۲ بر صفر مانع از ادامه شگفتی‌سازی مراکشی‌ها شده بودند.

قضاوت این دیدار برعهده فاکوندو تلو از آرژانتین بود و او در این بازی تنها به عیسی دیوپ از مغرب کارت زرد نشان داد.

تیم ملی فوتبال فرانسه در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف برنده دیدار بلژیک و اسپانیا خواهد رفت.

کیلیان‌ام‌باپه در پایان به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.