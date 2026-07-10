به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر آیت‌الله نوری‌همدانی در مورد حضور نیافتن ایشان در مراسم تشییع رهبر شهید توضیحی ارائه کرد.

بر اساس این اطلاعیه، «با وجود آنکه مقدمات حضور معظم‌له در این مراسم مورد بررسی قرار گرفته بود، اما با توجه به ملاحظات جسمانی معظم‌له، بُعد مسافت و فراهم نشدن شرایط لازم برای انجام سفر، حضور ایشان میسر نگردید.

همچنین چند روز پیش از برگزاری مراسم، نبود امکان حضور معظم‌له اطلاع داده شده بود.»